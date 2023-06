Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping l-a numit pe Bill Gates "un vechi prieten" si a spus ca spera ca vor putea desfasura impreuna activitati benefice atat pentru China, cat si pentru Statele Unite, in prima intalnire a liderului chinez cu un antreprenor strain din ultimii ani, relateaza Reuters.In cadrul unei intalniri la…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat contractul cu firma Emagic Live pentru organizarea concertului trupei Depeche Mode pe Arena Nationala, eveniment ce va avea loc pe 26 iulie.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat la primul meci din Campionatul Mondial de polo pe apa Under - 20 care se desfașoara la Centrul de Natație Otopeni: „Astfel de competiții de anvergura arata ca orașul nostru a devenit un punct import

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca instanta a anulat amenda pe care i-a dat-o Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde, in cartierul Primaverii. „Justitia ne da dreptate in cazul Primaverii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, ca Tribunalul Bucuresti a anulat PUZ Parcul Tineretului, document aprobat in 2015 prin care cateva zeci de hectare din parc au devenit construibile. Tribunalul Bucuresti a anulat luni PUZ Parcul Tineretului, in baza unei actiuni pe care am…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, ca Tribunalul Bucuresti a anulat PUZ Parcul Tineretului, document aprobat in 2015 prin care cateva zeci de hectare din parc au devenit construibile. Numeroase cladiri au fost construite in zona, dar unele constructii au fost oprite tot de…

- „Avem nevoie de o noua alternativa. De aceea este necesar ca PMP, impreuna cu celelalte partide de dreapta, sa-si dea mana si sa construiasca o alternativa de dreapta pentru a salva Romania. O alternativa de dreapta care sa faca reformele necesare, o alternativa de dreapta care sa scoata coruptii din…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 23 martie, ca a fost pus in consultare publica un caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari de renovare și consolidare a Maternitații Bucur, iar durata lucrarilor a fost estimata la aproximativ…