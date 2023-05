Semnal foarte prost pentru Maia Sandu. Partidul Șor a câștigat alegerile din Găgăuzia Semnal foarte prost pentru Maia Sandu. Partidul Șor a caștigat alegerile din Gagauzia Eugenia Guțul va fi noul bașcan al Gagauziei, potrivit datelor preliminare ale alegerilor desfașurate in UTA Gagauzia. Ea a candidat din partea Partidului Șor condus de Ilan Șor. Interesant este ca este exact partidul pentru care puterea de la a demarat procedurile de scoatere in afara legii sub acuzația de tentativa de rasurnare a ordinii constituționale. CITESTE SI SUA au dat lovitura: Vand avioane Boeing de 40 de miliarde de dolari catre Ryanair 00:36 299 Clipul video pentru adulti deepfake care ar putea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

