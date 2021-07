Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat, marti, ca a transmis institutelor de cercetare din Galati si Braila exemplare din specia de somn african descoperita de pescari in rezervatie, urmand ca dupa ce va primi raspunsul expertilor sa faca publice masurile care se impun.…

- Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, a declarat ca intr-o singura zi au fost capturate zece exemplare de somn african, relateaza HotNews.ro . “Din pacate, Delta Dunarii se confrunta cu o noua problema, mai exact identificarea in apele…

- Pescarii din Delta Dunarii au prins in ultima perioada mai multe exemplare de somn african, specie invaziva care poate afecta intreaga resursa piscicola, iar situatia aceasta risca sa distruga si ultimele exemplare de sturion din Romania, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Institutului National…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie, in creștere cu 357 de lei fața de aceeași perioada a anului trecut. Cheltuielile totale medii ale unei gospodarii au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei…