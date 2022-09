Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj - FC Voluntari | Claudiu Petrila (21 de ani) a deschis scorul cu un gol superb. Extrema stanga ar putea ajunge in Ligue 1. Petrila a deblocat partida din Gruia in minutul 21. Unul dintre cei mai promițatori fotbaliști ai lui Dan Petrescu a executat perfect o lovitura libera de la 20 de metri,…

- Dat ca și transferat la concitadina U Cluj, dupa ce și-a pierdut statutul de titular la CFR, portarul Cristi Balgradean a ramas deocamdata pe loc. Chiar daca nici la meciul cu FC Voluntari nu a prins lotul, așa cum se intamplase și in etapa precedenta, cu Farul. Ultima lui apariție ca rezerva nefolosita…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fostul mare internațional roman, a analizat partida dintre FCSB și „U” Cluj, scor 1-1, din prima etapa a Ligii 1. Raducioiu considera ca acest rezultat de egalitate ar trebui sa ii trezeasca pe bucureșteni. Fostul atacant a criticat de asemenea jocul prestat de echipa lui…

- Sepsi a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa 2-1 cu CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, se declara ingrijorat de golul doi primit de echipa sa. In minutul 85, CFR presa și a obținut un corner in partea stanga. Petrila a executat scurt, i-a pasat lui Deac, a reprimit,…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a reacționat dupa ce FC Voluntari a anunțat ca vrea 1 milion de euro pentru portarul Mihai Popa (21 de ani). Oficialul clujenilor a recunoscut public ca formația din Gruia este interesata de portarul care a impresionat in sezonul recent incheiat, dar spune ca…

- FC Voluntari a stabilit prețul de transfer in cazul portarului Mihai Popa (21 de ani). CFR Cluj trebuie sa plateasca un milion de euro pentru a-l aduce in Gruia. Dan Petrescu vrea sa iși definitiveze lotul inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Una dintre principalele ținte este portarul…

- Fundașul Denis Ciobotariu (24 de ani) e noul jucator al celor de la Sepsi. Adus in ianuarie 2020 la CFR Cluj, de la Dinamo, Ciobotariu nu mai intra in planurile lui Dan Petrescu și pleaca de la formația din Gruia. Sepsi il transfera pe Denis Ciobotariu Imprumutat in ianuarie la FC Voluntari, Denis…

- Se pregatesc noi mișcari de trupe la FC Voluntari, doi jucatori urmeaza sa ajunga la ilfoveni, in timp ce portarul Mihai Popa (21 de ani) are șanse mari sa semneze cu CFR Cluj. Dupa cel mai bun sezon din istoria clubului in Liga 1 (locul 4 in play-off), FC Voluntari vrea sa se mențina cel puțin la același…