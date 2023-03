Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Florin Roman, semnal de alarma: In Alba se consuma droguri și in ultimul catun de munte. Situație foarte ingrijoratoare Deputatul PNL de Alba, Florin Roman se implica in problema consumului de droguri in randul tinerilor din județul Alba. Intr-o corespondența oficiala cu Ministerul Afacerilor…

- PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, arata ca revizuirea in sus a taxei claw-back, ca urmare a solicitarilor Comisiei Europene, reprezinta o reala tragedie pentru pacienții romani și un risc major pentru viitorul industriei farmaceutice din Romania.

Autoritatile judiciare au facut simultan perchezitii in Romania, Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi.

- Brutalele competiții in care oponenții iși dau palme pana in pragul leșinului sau desfigurarii tind sa devina un fenomen din ce in ce mai raspandit. Imaginile șocante de la o gala din Romania, prezentate de GSP.ro zilele trecute, iși au un corespondent și in Las Vegas, patria-mama a acestui tip controversat…

- Autoritatile din Arad au descoperit o crescatorie de vaci improvizata, in care 60 de animale sunt tinute doar sub cerul liber si in noroi pana la genunchi, iar termenele anterioare date fermierului pentru remedierea situatiei nu au fost respectate, astfel ca se are in vedere confiscarea vacilor.Primarul…

Castelul Peleș, al doilea cel mai vizitat loc din Romania, și Castelul Pelișor sunt in mare pericol! Este un semnal de alarma tras de catre specialiști care cer o intervenție a statului pentru a salva doua dintre emblemele patrimoniului romanesc.

- Dupa ce a facut semifinala Argentina - Croația 3-0, Ciprian Marica trage un semnal de alarma. Fostul internațional a analizat faza creata de Lionel Messi la golul de 3-0, cand l-a driblat cu ușurința pe Josko Gvardiol și se intreaba de ce in Romania nu exista jucatori cu aceeași capacitate fizica. ...

- Valentin Ghionea (38 de ani), extrema dreapta la Dinamo, a vorbit astazi despre nevoia de sali de sport in Romania. Gazeta Sporturilor a scris astazi despre anomalia din București, singurul oraș din Europa care da 3 echipe in grupele Ligii Campionilor, dar nu beneficiaza de nicio sala moderna. Dinamo…