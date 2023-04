Stiri pe aceeasi tema

- Renovarea forțata a locuinței sau interzicerea vanzarii acesteia – Parlamentul European a aprobat directiva privind standardele energetice pentru toate cladirile din UE. Acesta prevede, printre altele, interzicerea vanzarii și inchirierii apartamentelor care nu indeplinesc cerințele climatice. In practica,…

- Romania este obligata sa implementeze venitul minim european , astfel salariile romanilor vor crește pana in 2024. Romania trebuie sa implementeze venitul minim european adecvat pana in 2024, iar salariatul roman va avea doar de castigat, fiindca venitul sau minim ar creste simtitor, conform unei analize…

- Frank Hoogerbeets, cercetatorul olandez cunoscut dupa ce a prezis cutremurul din Turcia cu trei zile inainte ca acesta sa se produca, trage un semnal de alarma pentru țara noastra. Acesta a scris marți, 14 februarie, pe contul sau de Twitter un mesaj care vizeaza Romania, chiar dupa cutremurul de 5,7…

- Un virus se raspandește rapid in Romania, mai ales printre cei mici: vorbim despre adenovirus. Simptomele pe care le da infecția cu adenovirus sunt specifice, de cele mai multe ori, unei infecții respiratorii. Copiii pot face febra, pot avea varsaturi sau tuse, dar și ochi roșii. In cazul in care febra,…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER ) a tras, marti, un semnal de alarma in legatura cu solicitarea Comisiei Europene privind revizuirea in sus a taxei claw-back, la solicitarea Comisiei Europene. Producatorii apreciaza ca ”reprezinta o reala tragedie pentru pacientii…

- Medicii specialiști trag un semnal de alarma privind raspandirea tuberculozei in Romania. Aceștia recunosc ca exista un regres important in controlul tuberculozei, mai ales din cauza pandemiei și ca exista mulți romani care raspandesc infecția fara a fi inca diagnosticați.

- Incidenta in judetul Constanta este de 0,33 de cazuri la mia de locuitori, cu 254 de cazuri confirmate, transmit reprezentantii DSP Constanta, joi, 05 ianuarie. Incidenta pe raza judetului Constanta era pe data de 4 noiembrie de 0.25, iar pe data de 5 decembrie 2022 de 0.16. Incidenta pe judet in data…