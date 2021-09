Mesaj de ultima ora din partea reprezentanților COTAR. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a oferit predicții despre actuala situație din piața de asigurari in ultimii doi ani și jumatate. Toate predicțiile noastre au devenit realitate, se precizeaza intr-un comunicat transmis luni, 13 septembrie. Iata ce mai transmit oficialii COTAR: In acest moment […] The post Semnal de alarma din direcția COTAR : In 6-8 luni urmeaza un alt faliment pe piața de asigurari! first appeared on Ziarul National .