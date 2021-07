Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) trage, marți, un semnal de alarma legat de mai multe loturi de carne de pasare importata din Polonia și infestata cu Salmonella Enteritidis – deosebit de periculoasa pentru om, care ar fi ajuns, in ultima luna, pe piața din Romania. Reprezentanții asociației cer, […] The post Semnal de alarma! Carne de pasare din Polonia infestata cu Salmonella, pe piața din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .