- Teo, Vio, Costel și Dan Badea sunt foarte aproape sa implineasca misiunea primului sezon „Stand-Up Revolution”: sa descopere cel dintai talent din domeniu care le va calca pe urme. Dupa audiții lungi și etapa battle-urilor, care a eliminat jumatate din concurenții fiecarui jurat, show-ul este la un…

- Sergiu Mirica a luat cu asalt scena Stand-Up Revolution in semifinala! Concurentul s-a duelat cu Ioana Luiza Ghița, iar confruntarea dintre cei doi a fost una de zile mari. Hai sa vezi cum suna numarul de stand-up comedy al tanarului.

- Robert Bulimej și Fares sunt primii concurenți din echipa lui Dan Badea care se lupta pentru un loc in semifinale. Cine a reușit sa cucereasca publicul? The post Stand-Up Revolution. Battle Robert Bulimej vs. Fares. Cine a reușit sa cucereasca publicul first appeared on Money .

- Cea de-a treia seara de battle-uri de la Stand-Up Revolution s-a incheiat cu multe hohote de ras și voie buna. Publicul a decis și de data aceasta așa ca iata cine sunt cei cinci semifinaliști din echipa lui Dan Badea.

- Sasha Ciobanu și Victor Vizitiu s-au duelat in glume la Stand-Up Revolution, dar numai unul și-a caștigat locul in semifinala. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel? The post Stand-Up Revolution. Battle Sasha Ciobanu vs. Victor Vizitiu. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel first appeared…

- Noua ediție Stand-Up Revolution incepe furtunos duminica aceasta, cu Natanticu in postura invitatului special, care a starnit hohote de ras cu un episod din viața sa de familie. “Chiar imi place foarte mult Natanticu. L-aș fi luat la mine in echipa”, a comentat juratul Teo.

- Teo, Vio, Costel și Dan Badea, planuiesc sa descopere viitoarea mare senzație din stand-up incepand cu aceasta duminica, de la ora 21.00, la Stand-up Revolution, iar pe langa asta, juratii au facut inca din primul episod si un scenariu de eliminare a colegilor de la masa juriului.