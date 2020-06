Semafoare în patru intersecții aglomerate din Craiova Semafoare in patru intersecții aglomerate din Craiova. Primaria a lansat studiile de fezabilitate privind amplasarea de semafoare in patru intersecții importante din municipiu. Este vorba de strazi intens circulate, care se intersecteaza cu strazi secundare, dar cu trafic insemnat, dupa cum sunt descrise in tema de proiectare. La inceputul anului, Primaria Craiova a prins in bugetul de venituri și cheltuieli suma de 80.000 de lei pentru realizarea a patru Studii de Fezabilitate (SF) referitoare la semaforizarea unor intersecții. Fiecare SF a avut alocat cate 20.000 de lei, la realizarea semaforizarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

