Stiri pe aceeasi tema

- Selly a plecat in vacanța alaturi de iubita sa și, impreuna, au vizitat mai multe locuri din Emiratele Arabe Unite. Vloggerul s-a declarat impresionat de Marea Moschee din Abu Dhabi și a impartașit totul cu fanii din mediul online.

- Andrei Șelaru, cunoscut de toata lumea drept Selly, ne-a spus rețeta de succes in ceea ce privește vlogging-ul, domeniu in care el a debutat in urma cu 10 ani. In varsta de 22 de ani, tanarul are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, este autor de piese și cantareț, actor și producator…

- Cristina Ștefania a avut parte de o surpriza emoționanta din partea tatalui sau. Vedeta a impartașit totul cu fanii din mediul online, reușind sa transmita și un mesaj, spunand cat de recunoscatoare este ca ii are.

- Vloggerița Mimi, fosta iubita a lui Sebastian Dobrincu, a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a raspuns celor mai incomode intrebari. Creatoarea de conținut a dezvaluit ca a avut o relație cu Selly in urma cu mai mulți ani. Mimi este una dintre cele mai cunoscute persoane din mediul…

- Fulgy și Bia Khalifa sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc. Fiul Clejanilor pare ca și-a gasit fericirea in brațele Biei, cea cu care are o relație nu de foarte mult timp. De curand, cei doi indragostiți s-au intors de la Milano, insa au avut parte de un eveniment neplacut,…

- Daniel Pavel i-a transmis un mesaj emoționant iubitei sale cu ocazia aniversarii. Cei doi formeaza un cuplu de peste un an și petrec mult timp impreuna, in ciuda programului solicitant pe care il au.

- Relația dintre Brad Pitt și noua lui iubita, Ines de Ramon, pare sa evolueze. Marele actor a petrecut Revelionul impreuna cu designerul de bijuterii in Mexic. Iata ce se știe despre vacanța lor și stadiul relației!

- Printre sarbatoriții zilei de astazi, se numara Lino Golden. Iubita artistului nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj special, chiar la miezul nopții, semn ca tanara a vrut sa fie prima care ii face urari.