- UEFA a anuntat, sambata seara, ca jucatorul meciului Danemarca – Finlanda, scor 0-1, de la Euro-2020, este danezul Christian Eriksen. “Starul meciului este Christian Eriksen. Iti uram insanatosire grabnica, Christian”, a notat UEFA, citandu-l pe seful forului continental, Aleksander Ceferin,…

- Meciul dintre Danemarca și Finlanda, intrerupt din cauza accidentarii lui Christian Eriksen, s-a reluat la ora 21.30, dupa ce fotbalistul a fost stabilizat. In ciuda acestui fapt, cei de la Pro TV, deținatorii drepturilor TV in Romania, au preferat sa difuzeze un episod din serialul ”Las Fierbinți”.…

- Scene dramatice la EURO 2020 in meciul Danemarca – Finlanda. Christian Dannemann Eriksen, vedeta danezilor, s-a prabușit pe gazon, fara sa fie lovit de adversar. Medicii au incercat sa il resusciteze minute in șir, dupa care au adus defibrilatorul. UEFA a decis suspendarea partidei. Fotbaliștii ambelor…

