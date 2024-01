Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un cutremur, cu magnitudinea 3,4, s-a produs duminica la ora 17. 28, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 140 de km, la 48 km vest de Focsani, 51 km nord de Buzau, 70 km…

- Seismul a avut loc la adancimea de 140 de kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 48 km vest de Focsani, 51 km nord de Buzau, 70 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 77 km est de Brasov, 82 km nord-est de Ploiesti.Duminica dimineata au mai avut loc trei cutremure in zona seismica Vrancea, unul cu…

- Trei cutremure au avut loc duminica dimineața. Cel mai mare dintre seisme, de 4 grade pe Richter, a avut loc la ora 08:06:28 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, la adancimea de 100 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km V de Focsani, 53km N de Buzau, 82km E de…

- Mișcarea telurica a avut loc puțin dupa miezul nopții, la o adancime de 140 de km și a fost resimțita atat la București cat și in mai multe orașe din țara. Inițial, Institutul Național pentru Fizica a Pamantului a anunțat ca seismul a avut o magnitudine de 4,7 pe scara Richter. Ulterior, instituția…

- ​Un cutremur de 4,7 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 140 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. In ziua de 04.12.2023, 00:05:48 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.8, la adancimea de 132.5 km. INTENSITATE…

- Cutremurul din Vrancea a fost inregistrat iniția cu 4.3 grade pe scara Richter insa ulterior a fost rectificat la 4.2. Iata comunicatul celor de la INFP:In ziua de 26.11.2023, 05:38:44 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 11:08, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Agerpres.Seismul a avut loc la adancimea de…