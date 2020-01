Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni la 30 de kilometri sud de provincia Sarangani, din Filipine, la ora 07:25 GMT, a informat Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Xinhua, potrivit Agerpres. Epicentrul seismului, inregistrat la o adancime de 55,87 km, a fost initial determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,9 a lovit vineri provincia Bushehr din Iran, unde se afla centrala nucleara a tarii, fara sa fie anuntate pagube deocamdata, transmite Reuters, citand televiziunea nationala iraniana. "Nu s-au primit informatii despre posibile pagube provocate de cutremur",…

- Doua seisme puternice, cu magnitudinea de 6 si 5,8 grade, s-au produs, marti, în centrul Columbiei, a informat Institutul american de geofizica (USGS). Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km sud de capitala Bogota.…

- Un cutremur de 6,1 grade s-a produs vineri dupa-amiaza in Afganistan si Pakistan, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu pentru Congresul PSD Epicentrul seismului a fost la 50 de kilometri…

- Luni dimineata s-a produs in Florenta un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter. Seismul a afectat mersul trenurilor. Mai multe calatorii au fost amanate sau in intarziere, in mai multe parti din Italia, conform digi24.ro Institutul american de geofizica (USGS) a informat ca seismul…

- Un seism cu magnitudinea de 6.8 grade s-a podus, marti dimineata, pe insula Mindanao din Filipine.Epicentrul a fost la 8 de kilometri vest de Dolo si la 88 de kilometri sud-vest Davao, al treilea cel mai populat oras din Filipine.

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale se tem ca se vor inregistra pagube, informeaza AFP potrivit Agerpres USGS a evaluat initial magnitudinea seismului la 6,8. Potrivit…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul…