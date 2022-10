Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat ca are un numar „uriaș” de centre de recrutare in Cehia și a mulțumit mai multor cetațeni europeni care ar lupta in gruparea paramilitara. Dmitri, fondatorul site-ului War Translated, a sesizat situația pe pagina sa de Twitter, spunand ca Prigojin a facut declarațiile pe un canal […] The post Șeful Wagner susține ca are multe centre de recrutare in UE: „Le mulțumim romanilor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .