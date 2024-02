Stiri pe aceeasi tema

- Mouhannad Toron, seful sectiei de Chirurgie de la spitalul din Buhusi, va fi judecat pentru luare de mita in forma continuata, a decis Curtea de Apel Bacau. In acelasi dosar, este acuzata, tot pentru luare de mita, si asistenta care lucra cu medicul. Cei doi au fost filmati de anchetatori, in toamna…

- Magistratul Maria Timoasca, din cadrul Curtii de Apel Constanta, a fost delegata presedinte al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a instantei. Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si intra in vigoare de maine, 11 ianuarie…

- Doi polițiști sunt dați ca exemplu de Sindicatul Europol dupa ce au refuzat o șpaga egala cu salariul lor pe o luna. Agenții de poliție și-au facut treaba și nu au iertat un șofer baut care voia sa le dea 1000 de euro. ”1 șpaga = 1 salariu al unui polițistMihai și Zaharia sunt doi agenți de poliție…

- VIDEO | Scene HALUCINANTE. Albaiulianul Laurențiu Blaga, șeful ANCPI, filmat cu cadouri la Parlament. Il acuza pe Simion ca i-ar fi luat cu forța o agenda! VIDEO | Scene HALUCINANTE. Albaiulianul Laurențiu Blaga, șeful ANCPI, filmat cu cadouri la Parlament. Il acuza pe Simion ca i-ar fi luat cu forța…

- Masina de serviciu a sefului Piete SA, serviciu in subordinea Primariei Timisoara, Mirel Pop, a fost incendiata marți noapte in fata casei acestuia. Incendiul a fost anunțat in jurul orei 03.00, pe strada Basarabia din cartierul Mehala. ”La data de 06.12.2023, in jurul orei 03.10, politistii Sectiei…

- Incidentul a avut loc in noaptea de 7 spre 8 noiembrie. „In data de 08.11.2023 , orele 01:55( schimbul 3) un lacatuș mecanic , in varsta de 34 ani, in timp ce executa sarcini de serviciu a fost accidentat aflandu-se in apropierea unui echipament de munca de unde s-a rupt o ancora se susținere a echipamentului.…