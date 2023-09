Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in cea mai buna poziție in ceea ce privește securitatea aprovizionarii cu gaze, a declarat Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, in cadrul reuniunii „Central European Gas Congres”, care are loc zilele acestea la Sibiu. “Pr

- Distribuitorul de gaze naturale, Delgaz Grid, a testat in localitatea Darlos din Sibiu un amestec de hidrogen si gaze naturale. Delgaz Grid este membra a Grupului E.ON Romania. Testul a facut parte din ultima etapa a proiectului 20HyGrid de la Darlos, prin testarea functionarii unui segment de retea…

- Un amestec de hidrogen si gaze naturale a fost testat de distribuitorul de gaze naturale Delgaz Grid in localitatea Darlos, din judetul Sibiu, se arata intr-un comunicat al companiei, membra a Grupului E.ON Romania, transmis marti AGERPRES.

- ”Romania a depasit cifra de 3 miliarde cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele naturale necesare pentru sezonul rece, care este 90%”, spune Virgil Popescu.. Gradul total de umplere este de aproape 94,89%, respectiv un stoc total de 3.008.100.000…

- Operatorul național de transport al gazelor naturale din Romania, Transgaz, prin filiala sa de peste Prut, este pe ultima suta de metri pana la preluarea integrala a acestor operațiuni in Republica Moldova, inclusiv in regiunea separatista Transnistria, conform declarațiilor directorului general al…

- Ion Sterian, directorul general al operatorului național de transport al gazelor naturale, da asigurari, intr-un interviu in exclusivitate pentru Gandul , ca nu vor fi probleme de alimentare in sezonul rece care urmeaza, la fel cum nu au fost nici in cel precedent. „Romania este pregatita pentru sezonul…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…

- Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii, conform informatiilor transmise Agerpres de Ion Sterian, director general Transgaz.…