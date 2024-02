Cu venituri nete de peste 365.000 de euro in 2022, an in care și-a cumparat și un apartament in Abu Dhabi, directorul general al Transgaz, Sterian Ion, susține ca i se pare normal sa aiba iPhone platit de compania de stat, cata vreme il folosește la job. Și alți directori au nevoie, datorita complexitații și riscurilor activitații, spune el. Totuși, acesta susține ca a suspendat luni comanda de noi iPhone-uri și ca ii va explica premierului toate aceste lucruri.