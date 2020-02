Seful STB ar vrea sa dubleze pretul calatoriei: E rusinos ca in alte orase din tara este 2,5 lei Directorul general al STB, Andrei Creci, a anuntat ca intentioneaza sa mareasca pretul calatoriei si ca spera ca acest lucru sa se intample anul acesta.



Pretul ar urma sa fie 2,5 lei, potrivit acestuia, care a adaugat ca in acest fel veniturile STB ar creste cu 6-7 milioane de lei. In acelasi timp, Creci a spus ca exista si varianta ca transportul in comun sa devina gratuit, insa asta ar insemna, pe langa un efort din partea Primariei Generale, ca ar putea sa scada si calitatea serviciilor.



"Noi am solicitat deja si sper sa se majoreze anul acesta, pentru ca de 11 ani suntem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

