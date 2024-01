Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters, preluata de news.ro. Peste 40.000 de spectatori…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters.Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters.Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Anul 2024 va aduce multa distracție pentru romani. Mai mulți artiști celebrii sunt așteptați sa cante pe cele mai mari scene din Romania datorita unor evenimente precum Untold, Electric Castle sau Neversea. Printre cele mai așteptat trupe in anul 2024 regasim trupa britanica Coldplay. Aceștia vor concerta…

- ”Permiteti-mi sa imi exprim aprecierea pentru interesul pe care il acordati schimbarilor climatice, in special pentru abordarea acestei provocari majore prin inovare. In ultimele zile, la COP28, am avut ocazia sa ma adresez in principal actorilor guvernamentali, colegilor lideri mondiali. Cu toate acestea,…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- Ungaria și-a anunțat primele obiective pentru anul 2024, cand țara va avea președenția UE. Printre acestea se numara și promovarea aderarii Romaniei la Schengen. Anunțul a fost facut de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, miercuri, la Bucuresti, dupa convorbiri cu presedintele UDMR, Hunor Kelemen…