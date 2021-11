Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc intentioneaza sa investeasca 500 de milioane de dolari pentru a construi o facilitate de productie in Africa, capabila sa livreze anual pana la 500 de milioane de doze de vaccin bazate pe tehnologia mRNA, inclusiv vaccinul sau impotriva COVID-19, transmite…

- ​​Startup-ul Tile, de cautare a obiectelor pierdute, cu sediul la San Mateo, California, a obținut o finanțare de 40 de milioane de dolari de la Capital IP, pentru a investi în tehnologii mai eficiente de gasire a lucrurilor.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- ​​Platforma americana de chat dedicata jocurilor video, Discord, disponibila și în România, care are peste 150 milioane de utilizatori activi lunar, a obținut 500 de milioane de dolari într-o noua runda de finanțare condusa de Dragoneer Investment Group.Citește mai departe…

- ​​Startup-ul fintech Aurelia, o platforma de automatizare financiara fondata de românul Sebastian Trif, a obținut o investiție de 3 milioane de dolari printr-o runda de finanțare condusa de Blossom Capital, o firma de capital de risc care investește în întreprinderi, internet și startup-uri.Citește…

- Benny Gantz, ministrul israelian al Apararii, a anuntat o serie de masuri prin care Israelul incearca sa ajute Autoritatea Palestiniana. Printre acestea se numara si planul de a acorda un imprumut de 150 de milioane de dolari autoritatilor din Cisiordania.

- ​Point Pickup Technologies, o companie americana de curierat B2B, fondata de antreprenorul de origine româna Radu Florescu și americanul Tom Fiorita, a cumparat platforma de e-commerce GrocerKey pentru 42 milioane de dolari.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a anunțat joi pe rețelele de socializare ca Departamentul Apararii din Statele Unite investește peste 130 de milioane de dolari in anul fiscal 2021 in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ​​Emeritus, o platforma edtech fondata în Singapore, a obținut 650 de milioane de dolari într-o runda de finanțare condusa de fondurile de investiții SoftBank și Accel. Platforma este utilizata de unele dintre universitațile de top din lume și de instituții de învațamânt care…