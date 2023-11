Șeful Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) din cadrul Politiei Romane, Alexandru Scurtu, va fi inculpat in dosarul interventiei trupelor speciale in cazul dublei crime de la Onesti. In martie 2021 doi muncitori care renovau un apartament din Onești au fost uciși de fostul proprietar al locuinței, la capatul a șase ore in care forțele de ordine au incercat sa negocieze cu el, fara sa intervina. Crimele au avut loc dupa ce agresorul i-a sechestrat și legat pe cei doi, in balconul locuinței, in timp ce polițiștii priveau din fața blocului. Rudele celor doi muncitori ucisi, fara ca…