- Eddy Willems lucra la o companie de asigurari din Belgia în decembrie 1989 când a introdus o discheta floppy în computerul sau fara a ști ca urmeaza sa devina una dintre primele victime ale unui atac ransomwaredin istorie, relateaza CNN.Discheta era una dintre cele 20.000 trimise…

- Oprirea livrarilor de carburanti prin reteaua Colonial Pipeline este cel mai perturbator atac cibernetic inregistrat vreodata, demonstrand cat de vulnerabila este infrastructura vitala a Statelor Unite in fata infractorilor cibernetici. Cumpararea de benzina provocata de panica pe scara larga a continuat…

- In anul 2020, cel mai mare numar de atacuri cibernetice au fost lansate impotriva Rusiei de la adrese inregistrate in Statele Unite, Germania și Olanda, a anunțat viceministrul rus al Afacerilor Externe, Oleg Siromolotov, relateaza RBK. ”Potrivit datelor Centrului Național de Coordonare pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Datele oficiale ale autoritaților, compilate de site-ul de statistica Worldometers, aratau sambata ca Romania are 1.362 de decese COVID la milionul de locuitori, de la debutul pandemiei. Țara noastra se afla pe locul 28 in lume potrivit acestui criteriu și tocmai a depașit Suedia, statul nordic care…

- Cancelarul german Angela Merkel va primi vineri prima doza de vaccin anti-Covid, serul administrat urmand sa fie AstraZeneca, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Merkel are peste 60 de ani și se incadreaza astfel in grupa de varsta pentru care vaccinul britanic este folosit in continuare in Germania,…

- Helge Braun, șeful cancelariei Merkel, a avertizat, sambata, ca Germania trebuie sa faca tot posibilul pentru a reduce numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 in urmatoarele saptamani, altfel risca sa piarda controlul din cauza noilor mutații ale virusului care sunt rezistente la vaccin, informeaza…