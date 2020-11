Stiri pe aceeasi tema

- Derularea evenimentelor tragice care s-au petrecut in cazurile maternitatii Giulesti (16 august 2010) si cele din clubul Colectiv (30 octombrie 2015) s-a repetat, sambata seara, la Piatra Neamt, acolo unde 10 pacienti internati la sectia ATI au murit la Spitalul Judetean, iar medicul de garda care a…

- Doctorul Liviu Ungureanu, șeful secției ATI de la Piatra-Neamț, a ajuns in spital la scurt timp dupa tragedia de sambata și a stat de vorba cu asistentele și cu medicii care se aflau in salon la momentul izbucnirii incendiului. Ungureanu a explicat pentru Recorder de la ce a pornit focul, de ce fusesera…

- Doctorul Liviu Ungureanu, șeful secției ATI de la Piatra-Neamț, a refacut filmul incendiului care a luat viata celor 10 pacienti COVID, dupa ce a ajuns in spital și a stat de vorba cu asistentele și cu medicii care se aflau in salon la momentul tragediei. Liviu Ungureanu sustine ca spitalul nu dispune…

- Nelu Tataru: Vina pentru tragedia de la Piatra Neamț este una colectiva Incendiu la spitalul din Piatra Neamț. Foto: Agerpres/EPA. Incendiul readuce în discuție starea sistemului medical românesc. Ministrul Nelu Tataru a declarat azi-noapte, la Iași, ca este nevoie de o reevaluare…

- Tragedia de la Spitalul Județean Neamț, in care au murit zece oameni, aduce in prim plan mai multe intrebari fara raspuns. Prefectul județului, George Lazar, a declarat la Digi 24, ca spitalul a greșit pentru ca efectuat mutarea secției ATI de la etajul 3 la etajul 2 fara vreo aprobare din partea DSP.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat dupa tragedia de la Piatra Neamt si a transmis condoleante familiilor indoliate. Liderul social democrat considera, de asemenea, ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de „cel mai bun si mai rapid…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Tragedia de la Spitalul-suport COVID din Piatra Neamt ridica mari semne de intrebare cu privire la ce s-a intamplat, de fapt, in cele doua saloane in care au murit, conform bilantului provizoriu, 10 pacienti, in urma declansarii unui incendiu. Vezi și: Austria intra in lockdown total. Se inchid…