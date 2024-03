Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Saudi Aramco, cea mai mare companie petroliera din lume, Amin Nasser, a declarat luni ca tranzitia energetica esueaza, iar factorii de decizie ar trebui sa renunte la ”fantezia” de a elimina treptat petrolul si gazele, deoarece cererea de combustibili fosili va continua sa creasca in urmatorii…

- Aceasta inițiativa face parte dintr-un efort mai larg al parlamentarilor de a atinge neutralitatea climatica in sectorul construcțiilor pana in 2050, avand in vedere ca, in prezent, cladirile din Uniunea Europeana sunt responsabile pentru 40% din consumul total de energie și 36% din totalul emisiilor…

- Directorul general al grupului producator de petrol Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat duminica ca gigantul petrolier saudit cauta noi oportunitati de a investi in China, unde a spus ca cererea de petrol este solida si in crestere, transmite Reuters. Aramco, detinut de stat, si-a intensificat…

- Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica privind stabilirea noilor tarife la gaze a intrat in vigoare astazi, dupa publicarea in Monitorul Oficial. Dupa cum am relatat anterior, prin decizia ANRE, tariful la gaze pentru consumatorii casnici și noncasnici ai Moldovagaz conectați la…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) informeaza ca, la data de 26 ianuarie 2024, furnizorul de gaze naturale SA „Moldovagaz” a depus o solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, in contextul obligației de serviciu public, și vine cu urmatoarele…

- Cora, unul dintre cele mai mari hipermarket-uri din Romania, dispare total din țara noastra, afacerea fiind preluata de Carrefour. Hipermarketul Cora a fost cumparat de Carrefour și utilizeaza fiecare oportunitate pentru a-și anunța clienții despre schimbarile care vor avea loc. Spre exemplu, pe toate…

- Milițiile Houthi susținute de Iran din Yemen ataca transportul maritim in Marea Roșie, una dintre cele mai importante cai navigabile din lume pentru comerțul global, inclusiv marfuri energetice.