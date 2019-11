Stiri pe aceeasi tema

- Liderul organizatiei judetene a Partidului Social Democrat ii cere lui Klaus Iohannis sa convoace o sedinta a Consiliul Suprem de Aparare a Tari pentru a gasi solutii privind cea mai mare unitate miniera din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Mihai Weber a lansat apelul catre seful…

- Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, care cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectați de pesta porcina africana, potrivit unui comunicat emis de europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, potrivit Mediafax."Plenul…

- In județul Gorj evolueaza un numar de 21 de focare de pesta porcina africana, fața de 16 in urma cu o saptamana, in localitați, precum: Targu-Jiu, Crușeț, Runcu, Branești, Slivilești, Ionești, Turcinești și Turburea și a fost notificata suspicionarea altor doua focare, in Slivilești și Bolboși. Potrivit…

- Unul din zece militari NATO care vor fi desfasurati de alianta in teatrele de operatii, in anul 2020, va fi roman dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a decis o crestere de peste 25% a numarului fortelor romanesti participante la misiuni in strainatate in anul viitor.

- Medicul veterinar din comuna constanțeana Cumpana a informat, in data de 19 august (luni), ca trei porci au fost gasiti morti intr-o exploatatie de aproximativ 60 de capete, existand suspiciunea de infectie cu pesta porcina africana (PPA), informeaza Prefectura Constanta. Astfel, Centrul Local de Combatere…

- Autostrada Moldovei va fi trecuta prin Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pentru a fi construita, anunta guvernul. In teorie, asta ar trebui sa urgenteze proiectul pe care locuitorii din zona il asteapta de mai bine de un deceniu.