- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze costurile de imprumut cu inca o jumatate de punct la decizia din aceasta luna, potrivit președintelui Christine Lagarde. „Este foarte probabil ca vom majora ratele dobanzilor cu 50 de puncte de baza”, a declarat Lagarde pentru El Correo.”Este o decizie care…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,5%, dupa ce cazuse in teritoriu negativ in timpul diminetii. Actiunile companiilor din sectorul alimentelor si bauturilor au condus castigurile, cu un avans de 1,8%, in timp ce titlurile bancilor au scazut cu 0,8%. Inflatia totala…

- Randamentele titlurilor Trezoreriei americane pe termen de 10 ani au incheiat luna februarie in crestere cu aproximativ 0,40 puncte procentuale, cel mai mare salt lunar din septembrie. In intreaga Europa, randamentele obligatiunilor, care se misca invers preturilor, sunt aproape de maxime multianuale.…

- Actiunile au crescut in acest an, pe baza asteptarilor ca Fed ar putea fi fortata sa intrerupa sau chiar sa inverseze cresterea ratelor dobanzilor, din a doua jumatate a anului, pietele devenind din ce in ce mai increzatoare dupa comentariile de miercuri ale presedintelui Fed, Powell, care au recunoscut…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,4%, subindicii sectoarelor economice fiind in mare parte pozitive. Actiunile de tehnologie au crescut cu 4,6%, in timp ce petrolul si gazele au condus pierderile, scazand cu 1,5%. Banca Angliei a anuntat ca va majora ratele dobanzilor cu 0,50 de…

- Rata inflatiei a scazut semnificativ in Statele Unite, fiind in luna noiembrie la doar 7,1%, raportata la nivel anual, potrivit datelor oficiale anuntate marti, informeaza agentia The Associated Press.