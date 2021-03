Şeful Rezervei Federale a SUA: Criptomonedele nu sunt active utile pentru păstrarea valorilor ”Sunt extrem de volatile si de aceea nu sunt utile cu adevarat pentru pastrarea valorilor si nu sunt sustinute de nimic”, a afirmat Powell intr-o discutie online referitoare la operatiunile bancare digitale, gazduita de Banca Reglementelor Internationale. ”Sunt mai mult active specualative care sunt, in esenta, mai mult un substitut pentru aur, nu pentru dolar”, a explicat Powell. Seful Fed a vorbit intr-o zi in care bitcoin a scazut pe platforma Coinbase, dar este totusi tranzactionata la aproape 57.000 de dolari pe unitate. Criptomoneda a crescut in ultimele sapte luni, pe fondul tranzactiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

