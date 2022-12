Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a declarat sambata ca pachetul pe care l-a primit in timpul unei vizite in Ucraina era format din doua lansatoare de grenade despre care se credea ca sunt dezamorsate, transmite Reuters . Szymczyk a declarat pentru postul de radio RMF FM ca a mutat lansatoarele,…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat joi ca Jaroslaw Szymczyk, seful politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…

Un cadou primit de un comandant al Poliției poloneze in timpul unei vizite in Ucraina a explodat. Incidentul a avut loc la sediul Poliției din Varșovia, anunța Mediafax.