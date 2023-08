Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Caracal si alti trei politisti au fost trimisi in judecata de catre procurorii Curtii de Apel Craiova, fiind acuzati de abuz in serviciu, pentru modul in care au intervenit dupa disparitia Alexandrei Macesanu. Procurorii arata ca, daca ar fi intervenit la timp, ”ar fi conferit sanse efective…

- Procurorii arata ca, daca ar fi intervenit la timp, ”ar fi conferit sanse efective de salvare a minorei”. In schimb, modul in care au actionat a dus la o intarziere de 14 ore. ”Prin rechizitoriul nr.245/P/2023 din data de 1 august 2023 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, s-a dispus trimiterea…

- La 4 ani de la cazul Caracal, singurul vinovat ramane Gheorghe Dinca. In mai anul acesta, el a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare pentru uciderea Alexandrei Maceșanu si a Luizei Melencu. Politistii si procurorii implicati in caz au scapat de acuzatii si lucreaza in continuare in sistem.…

