- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat luni ca nimeni nu ar trebui sa-i amenințe națiunea, raspunzând astfel mesajului transmis pe Twitter de președintele american Donald Trump, în care acesta amenința sa loveasca 52 de ținte din Iran, relateaza Reuters.„Cei care se…

- Fiica lui Qassem Soleimani l-a amenințat in mod direct pe Donald Trump, cu ocazia funeraliilor organizate de autoritațile iraniene dupa moartea tatalui sau, intr-un moment in care criza din Orientul Mijlociu se adancește. Noul comandant al Fortei Quds, unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru luni o reuniune de urgenta a Consiliului Nord-Atlantic, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite agentia DPA.Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va…

- Papa Francisc a facut apel duminica la dialog si retinere la doua zile dupa uciderea unui important comandant militar iranian de catre Statele Unite, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP. In timpul rugaciunii Angelus de duminica de la Vatican, Suveranul Pontif nu a mentionat numele Iranului, insa…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern in Irak au continuat luni sub presiunea manifestantilor, care denunta fara incetare puterea si sprijinul iranian acordat acesteia, cerand, totodata, inlocuirea intregului sistem politic, noteaza AFP. Semn ca Teheranul este decis sa nu isi piarda…