Șeful ONU: „Situația din Etiopia scapă de sub control” Organizația Națiunilor Unite(ONU) a susținut luni, pentru a calma situația, (17 octombrie) incheierea imediata a ostilitaților din regiunea Tigray din Etiopia. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut revenirea la discuțiile de pace, cerand tuturor parților sa protejeze civilii și sa adere la dreptul internațional. „ Situația din Etiopia scapa de sub control. Violența și distrugerea au atins cote alarmante”, a declarat Guterres reporterilor. „Ostilitațile din regiunea Tigray din Etiopia, unde situația s-a degradat, trebuie sa se incheie acum. Nu exista o soluție militara.” ONU spune… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

