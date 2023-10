Stiri pe aceeasi tema

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- Antony Blinken isi va prelungi turneul in Orientul Mijlociu si se va intoarce luni in IsraelSecretarul de stat american, Antony Blinken, se va intoarce luni in Israel, prelungind cu o zi turneul sau in Orientul Mijlociu, a anuntat un inalt oficial al Departamentului de Stat, in timp ce Israelul se…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- Orientul Mijlociu devine o 'bomba' gata sa expolodeze! Putin intra tare peste SUA dupa trimiterea portavionului USS Gerald R. FordPresedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Statele Unite ca inflameaza Orientul Mijlociu prin trimiterea unui grup de portavioane in regiune, declarand ca sunt…

- Egiptul discuta cu mai multe țari planuri de a oferi ajutor umanitar in Gaza in condițiile unei incetari limitate a focului, anunța surse de securitate, potrivit Reuters.Egiptul a discutat cu SUA și cu alte țari planuri de a furniza ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, au declarat miercuri doua surse…

- Suveranul Pontif a declarat miercuri, 11 octombrie, la finalul audienței generale in fața a mii de oameni din Piața Sfantul Petru, ca este ingrijorat in legatura cu asediul impus de Israel asupra Fașiei Gaza, precizand totodata ca Israelul are dreptul sa se apere in urma atacurilor lansate de Hamas,…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, in timpul unei vizite la Kiev, ca Ucraina are nevoie de mai mult ajutor militar și a promis sprijinul continuu al UE, noteaza Reuters. “Ucraina are nevoie de mai mult ajutor cat mai repede”, a spus el intr-o declarație postata…