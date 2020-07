Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile secretarului de stat american Mike Pompeo, care, conform presei britanice, l-a acuzat pe directorul general al OMS ca a fost "cumparat" de China, sunt "false si inacceptabile", a raspuns joi șeful organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Aflat in vizita la Londra, secretarul de stat american Mike Pompeo a invitat marti comunitatea internationala la construirea unei coalitii mondiale pentru a contracara "amenintarea" reprezentata - potrivit lui - de China, acuzand Beijingul ca a exploatat pandemia de coronavirus pentru a-si promova propriile…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus se va agrava, daca tarile nu reusesc sa adere la masuri de precautie stricte, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres.''As vrea sa spun direct: prea multe tari se indreapta in directia gresita, virusul ramane inamicul public…

- ''Nu vreau sa ma pronunt inaintea presedintelui (Donald Trump), dar este un lucru pe care il examinam'', a spus Pompeo intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.Congresmenii americani au exprimat temeri privind securitatea nationala in legatura cu gestionarea informatiilor…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite vor redeschide un consulat in Groenlanda, dupa mai bine de sase decenii, in ceea ce pare a fi o tentativa din partea Washingtonului de a-si consolida prezenta in regiunea arctica in contextul competitiei pentru putere cu China si Rusia,…