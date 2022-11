Stiri pe aceeasi tema

- Avionul in care s-a aflat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost escortat, luni, de o aeronava F-16 in spațiul aerian romanesc. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a postat o fotografie pe contul sau de Instagram. Jens Stoltenberg a sosit in Romania cu o cursa Tarom. Great welcome…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciuca. Seful NATO este insotit la sediul Guvernului de catre secretarul general adjunct al Aliantei, Mircea Geoana, alaturi de prim-ministrul roman aflandu-se ministrul Apararii Nationale, Angel…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi luni, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit Administratiei Prezidentiale, ceremonia primirii oficiale va avea loc la ora 16,15 si va fi urmata de convorbiri tete-a-tete, la finalul carora cei doi oficiali…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, va avea, luni, cand va ajunge in Romania, intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a informat NATO. Inaltul oficial va sustine o conferinta de presa comuna…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, va ajunge in Romania luni si are programate intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a informat NATO, potrivit AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- NATO este alaturi de Ucraina in fata agresiunii ruse si o va sprijini in continuare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Bruxelles, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza Agerpres . Jens Stoltenberg a precizat ca se așteapta ca acest sprijin sa fie reconfirmat…

- Romania are un loc distinct in cadrul NATO si o calitate incontestabila de furnizor de securitate in regiunea Marii Negre si pe Flancul Estic al Aliantei Nord-Atlantice, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, in alocutiunea tinuta de Ziua Armatei Romaniei. Seful statului a adaugat ca in ultimii…

- Nu exista in acest moment vreun loc mai sigur pe Pamant, decat sub umbrela de securitate a NATO. Declarația ii aparține șefului diplomației romane, Bogdan Aurescu. Intrebat pe un post de televiziune ce inseamna pentru noi și cum raspundem la amenințarile pe care propagandiștii ruși le exprima tot mai…