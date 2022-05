Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, intr-o postare pe contul sau de Twitter, potrivit Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa puna capat imediat razboiului din Ucraina si sa reia negocierile de pace, dand totodata asigurari ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Ucraina, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a luat susținut o conferința de presa la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va participa saptamana viitoare, la Bruxelles, la un summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, anunta Ambasada americana de la sediul NATO. „Presedintele Biden vine saptamana viitoare la sediul Aliantei Nord-Atlantice pentru a participa la o reuniune…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut din nou apel la Putin „sa puna capat acestui razboi nebun” si sa gaseasca „o solutie politica”. In același timp, oficialul Alianței Nord-Atlantice a facut și un apel catre liderul de la Kremlin in legatura cu asigurarea culoarelor umanitare in Ucraina.NATO…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sustinut o conferinta de presa, vineri, dupa reuniunea extraordinara a ministrilor de Externe ai NATO, de la Bruxelles. In cadrul conferintei, Stoltenberg a condamnat invazia „brutala si neprovocata” a Rusiei. Seful NATO a explicat si decizia de a nu impune…

- Thierry Burkhard, seful Statului Major al Franței, a anunțat trimiterea a 500 de militari francezi in Romania, sub steag NATO, intr-un interviu acordat France24. Șeful armatei franceze a anunțat ca vor fi dislocate in țara noastra și blindate franceze. Militarii francezi urmeaza sa ajunga in Romania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat vineri, la Baza militara Mihail Kogalniceanu, ca „Romania nu e singura” și ca „avioane de lupta din Germania și Italia se afla aici pentru a proteja aliații”. „Va mulțumesc pentru contribuția semnificativa la alianța. Romania nu este…