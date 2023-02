Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul general al Inspectoratului de Stat in Constructii, Paul Racovita, afirma ca in jur de 25-30% din costul total al unei cladiri il reprezinta cheltuielile pentru structura de rezistenta a imobilului. El sustine ca nu a intalnit, in cadrul controalelor facute de inspectorii in constructii,…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Consiliul de Supraveghere din cadrul Complexului Energetic Oltenia a decis incetarea mandatelor a doi membri din Directoratul companiei. Cele doua demiteri ii vizeaza pe Daniel Burlan, președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia, și Marius Negru. Pana in prezent, nu a fost numit directorul…

- Ministrul Finanțelor considera ca anunțul companiei austriece OMV ca nu va plati taxa de solidaritate in Romania este doar o strategie de „marketing de bursa”, care ii ajuta, pe moment, sa-și creasca acțiunile la tranzacționare. Adrian Caciu a explicat, la Euronews, ca cifrele care indica profiturile…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat, pe 29 decembrie la Valcea, la o ședința cu liderii PNL, ca guvernul pe care l-a condus anul acesta nu a avut doar realizari. Șeful PNL a mai recunoscut ca unele decizii au fost reluate, analizate și apoi modificate, din cauza unor situații „complicate”. ”Trebuie…

- Emmanuel Macron a anuntat ca va vorbi „in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului „nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al AIEA. Reamintind ca, saptamana aceasta, in cursul vizitei sale in Statele Unite, a discutat „multe ore”…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- Protestele la nivel national declansate in septembrie de moartea unei tinere iraniene de origine kurda, Mahsa Amini, in timp ce se afla in custodia politiei moravurilor, au fost cele mai intense in zonele in care locuiesc majoritatea celor 10 milioane de kurzi din Iran. Israelul, care se zeci de ani…