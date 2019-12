Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, comisarul Sorin Oara, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziua de Craciun circuland cu o viteza mult peste limita acceptata de lege.

- Pericolele de pe șosea pandesc la tot pasul, mai ales din pricina inconștienței unor persoane, care sunt angrenate in trafic. Un barbat a fost depistat ieri, in Timiș, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, deși nu avea drept de a conduce. Polițiștii Secției 8 Rurala Deta au depistat un barbat…

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 23.20, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiul Resita, judetul Caras Severin. In timp ce conducea un autoturism... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 21 noiembrie, in jurul orei 10:21, pe D.N. 1, in localitatea bihoreana Topa de Cris, polițiștii au observat un șofer care depașea o alta mașina cu viteza mare. Barbatul de 60 de ani, din Ungaria a efectuat o manevrea neregulamentara de depașire, incaland marcajul longitudinal continuu, circuland…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au identificat duminica, 3 noiembrie, in jurul orei 22,30, un barbat de 42 de ani, din comuna Catina, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 161 F, pe raza comunei de domiciliu, deși nu deține permis de conducere. Cel aflat la volan emana…