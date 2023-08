Șeful IPJ Constanța și-a dat demisia! Adrian Glugă, cercetat pentru negliență Prima demisie la nivel superior in Poliția Romana, dupa tragedia de la 2 Mai. Șeful IPJ Constanța, chestorul Constantin Gluga, și-a inaintat demisia luni, 28 august. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu. Șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție in urma evenimentelor care au condus la accidentul din 2 Mai, atunci cand tanarul aflat drogat la volan a omorat doi tineri si a ranit alti trei. El fusese oprit in trafic de politisti cu circa trei ore inainte de producerea accidentului rutier si a fost lasat sa plece, fara sa fie testat pentru consum de droguri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

