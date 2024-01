Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru proiectarea si executia sectiunii Suplacu de Barcau-Chiribis a Autostrazii Transilvania vor incepe pe 15 martie, a anuntat vineri directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, informeaza…

- Incepand de sambata, 23 decembrie, șoferii pot circula pe aproape 32 de kilometri din Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești, a anunțat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, relateaza News.ro.Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu a precizat ca astfel, se poate circula pe o distanța…

- Un tanar de 19 ani, care avea permisul de conducere de mai putin de un an, a fost depistat de aparatul radar noaptea trecuta, 30 noiembrie, in timp ce mergea cu 190 de kilometri pe ora pe primul lot din Autostrada de Centura a Capitalei, deschis ieri dupa-amiaza circulației, anunța Poliția Romana.„In…

- Lotul 2 Corbeanca-Afumați din Autostrada de Centura Bucuresti (A0) Nord se deschide miercuri, 29 noiembrie, de la ora 15:00, insa doar intre nodurile cu DN1 și A3, a anuntat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Momentan, se va putea…

- DeFapt.ro a obținut in exclusivitate un document prin care Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a refuzat sa-i plateasca firmei SA&PE Construct, controlata de afaceristul Dorinel Umbrarescu, doua facturi in valoare de peste 28,4 milioane lei. Motivul: „LIPSA CREDIT BUGETAR”.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) a desemnat, luni, caștigatorul licitației pentru proiectarea și execuția lotului cuprins intre Targu Mureș - Miercurea Nirajului al Autostrazii Unirii (A8).

- Proiectul de lege privind contractul de finantare pentru construirea autostrazii A7 Moldova a fost adoptat ieri in plenul Senatului, in calitate de camera decizionala. Contractul de finantare a fost semnat anul acesta cu Banca Europeana de Investitii si are o valoare de 600 de milioane de euro. Ministerul…

- Dupa deformațiile aparute in asfalt și șuruburile puse de forma, nestranse, la montajul parapetului, la podul peste Dunare de la Braila au aparut și deficiențe mai grave, adica infiltrații in structura de rezistența a podului. Cea mai mare lucrare de infrastructura realizata in Romania dupa 1990, podul…