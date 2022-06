Stiri pe aceeasi tema

- Europa s-ar putea confrunta iarna viitoare cu o penurie de energie, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a adancit criza energetica din regiune, a avertizat miercuri Fatih Birol, seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a avertizat miercuri ca sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc vor afecta piata mondiala de energie, dar Moscova va redirectiona exporturile pentru a-și reduce propriile pagube, relateaza Reuters . ”Aceste sanctiuni vor avea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, joi, la Belgrad, ca Uniunea Europeana (UE) doreste sa accelereze integrarea tarilor din Balcanii de Vest in fata provocarilor cauzate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite EFE. „Provocarile de astazi necesita noi moduri de gandire…

- Productia mai scazuta din Rusia, ca urmare a efectelor negative ale invadarii Ucrainei, nu vor lasa lumea fara petrol, deoarece livrarile din alte parti vor creste, iar restrictiile din China afecteaza cererea, se arata intr-un raport al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anunțat, joi, ca va realiza misiuni de monitorizare online pentru centralele nucleare ucrainene de la Cernobil si Zaporojie, ocupate de Rusia. Anunțul a fost facut de seful companiei nucleare ucrainene (Energoatom), Petro Kotin, potrivit Reuters.…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Fatih Birol, seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), a cerut luni producatorilor de petrol sa pompeze mai mult pentru a stabiliza pietele, afectate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters.