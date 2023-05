Coalitia de guvernare cauta in continuare solutii pentru comasarea macar a doua scrutine dintre cele programate pentru anul viitor, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, premierul Nicolae Ciuca, adaugand ca, pe de o parte, doua treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, isi doreste aceasta comasare, iar pe de alta parte s-ar castiga mai mult timp pentru indeplinirea obiectivelor asumate prin programul de guvernare, potrivit Agerpres. „Atunci cand am discutat comasarea alegerilor nu am facut-o voluntar, ci am avut in vedere ca, in urma sondajelor efectuate la nivelul fiecarui partid,…