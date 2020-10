Stiri pe aceeasi tema

- Andi Manciu, consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban si seful Grupului de Comunicare Strategica (structura care se ocupa de comunicarea datelor despre pandemia de coronavirus), nu are studiile universitare finalizate și nu a susținut examenul de licența pana in prezent.

- Avocatul Gheorghe Piperea reactioneaza la cazul consilierului de stat Andi Manciu, seful Grupului de Comunicare Strategica, numit in functie desi nu are diploma de licenta. Piperea afirma ca la mijloc ar putea fi infractiuni de fals si uz de fals, iar premierul ar putea raspunde si el penal pentru…

- Social-democrații il acuza pe consilierul de stat Andi Manciu ca este „un falsificator de duzina”: „Și-a contrafacut studiile, inventand pur și simplu o diploma de licența”, scrie PSD, dupa ce Școala Naționala de Studii Politice și Administrative Bucuresti a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, faptul…

- Andi Manciu, consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban si seful Grupului de Comunicare Strategica, reactioneaza la informatia prezentata de jurnalista Ioana Ene Dogioiu si confirmata de SNSPA pentru STIRIPESURSE.RO, referitoare la faptul ca acesta nu are diploma de licenta si ca ar intentiona…

