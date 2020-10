Șeful Google anunță investiții de 1 mld. USD în parteneriate cu editori de presă Sundar Pichai, CEO-ul Google, a anuntat ca gigantul american va investi 1 miliard de dolari in parteneriate cu editori de presa din intreaga lume. „Acest angajament financiar (…) va remunera editorii pentru a crea si a selectiona continuturi de inalta calitate”, pentru „o experienta” a informarii online, a scris directorul general al companiei. El precizeaza ca noul produs dezvoltat si propus de Google va fi mai intai disponibil pe Google News pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android, apoi pe Google News pentru dispozitive iOS (sistemul de operare al dispozitivelor mobile create… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

