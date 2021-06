Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca decizia luata de Primaria Capitalei in 2019, primarie condusa la vremea respectiva de Gabriela Firea, de a delega catre primariile de sector problema salubrizarii a favorizat criza gunoaielor din Sectorul 1 din București. „E varfil iceberg-ului.…

- Comisarul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a transmis, joi seara, ca Romania nu va fi niciodata groapa de gunoi a continentului, dupa ce a fost descoperit un nou container cu deseuri care urma sa ajunga in Vrancea. ”Structurile de crima organizata din domeniul deseurilor sunt o amenintare…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat la Digi24 ca Europa a ajuns la un nivel nemaiintalnit de deșeuri acumulate și ca Romania e una din ținte pentru caștigul financiar imediat. Neutralizarea deșeurilor costa pana la 500 de euro in Europa, in timp ce la noi daca gunoaiele ajung la o groapa…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, luni, la Digi 24 , ca Romania a devenit o ținta pentru importul ilegal de deșeuri, in condițiile in care in țara noastra neutralizarea acestora costa de 10 ori mai puțin decat in alte state din Europa. Octavian Berceanu a spus ca Romania reprezinta…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Berceanu a recunoscut ca Romania a devenit "o destinație de vis" pentru mafia internaționala a deșeurilor și din cauza ca legislația de mediu este invechita, lacunara și permisiva. "Trebuie poate sa refacem si legislatia, pentru ca afara astfel de activitati (n.r. - gropile ilegale de gunoi) sunt infractiuni.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii Nationale de Mediu, a declarat marți ca in Portul Constanța se afla 90 de containere care „urmeaza sa fie verificate si reintoarse acolo de unde au plecat”. Berceanu a subliniat ca in momentul de fața tot ce intra in Romania este verificat.

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…