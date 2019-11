Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13 persoane au fost reținute azi-noapte in urma audierilor in dosarul de trafic de droguri, aceștia fiind liderii gruparii destructurata miercuri de procurorii antimafia de la Buzau. Toți sunt buzoieni. Aceștia vor fi duși la instanța astazi dupa-amiaza cu propunerea de arestare preventiva. …

- Poliția indoneziana intervine, in forța, pentru a prinde doi infractori urmariți pentru furt din ATM-uri prin metoda skimming. Totul se sfarșește tragic pentru unul dintre cei vizați, iar misiunea...

- Un numar de 22 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Timisoara pentru audieri, miercuri, dupa ce politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara, au in desfasurare 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor…

- Din informațiile oficiale primite miercuri dimineața de JB&Bihon.ro, procurorii DIICOT Timiș și colegii de la BCCO Timiș – Serviciul Antidrog au descins la percheziții, in cadrul unui dosar penal 397/D/P/2017, constand in executarea a 24 de percheziții domiciliare și 40 de mandate de aducere,…

- Un protestatar a fost impușcat in piept de forțele de ordine in cursul unui miting desfașurat marți la Hong Kong, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, informeaza publicația The South China Morning Press, citand o sursa neprecizata.-in curs de actualizare…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, s-a intalnit, joi, cu sindicaliștii din Poliție. Dupa intrevedere, unul dintre cei mai cunoscuți lider de sindicat din Romania, Dumitru Coarna, l-a pus la zid pe Fifor.Potrivit lui Coarna, Guvernul „vrea sa subordoneze total Poliția”, printr-o mutare…

- Politia antiterorista marocana a anuntat joi destructurarea unei celule teroriste legata de gruparea Stat Islamic (SI) si arestarea a cinci barbati in doua orase din nordul Marocului, transmite AFP preluat de agerpres. Cu varsta intre 27 si 41 de ani, suspectii ar fi planificat sa se alature taberelor…

- Un alb in varsta de 30 de ani a lansat sambata, pur și simplu la intamplare, in localitațile Odessa și Midland din vestul statului Texas, rafale cu arma de foc de la bordul unui camion poștal furat, provocand – potrivit unui prim bilanț – 5 morți și circa 21 raniți. Associated Press, Reuters și France…