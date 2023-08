Şeful Fed, Jerome Powell, cere vigilenţă faţă de inflaţie; ar putea avea loc noi majorări ale dobânzii cheie Desi a recunoscut ca s-au facut progrese si a spus ca Fed va fi atenta in ce directie va merge de aici, liderul bancii centrale americane a spus ca inflatia este inca pestenivelul la factorii de decizie se simt confortabil. El a mentionat ca Fed va ramane flexibila, in timp ce analizeaza alte miscari, dar a dat putine indicii ca este gata sa inceapa sa se relaxeze in curand. ”Desi inflatia a scazut de la nivelul sau de varf – o evolutie binevenita – ea ramane prea mare. Suntem pregatiti sa crestem in continuare ratele, daca este cazul si intentionam sa mentinem politica la un nivel restrictiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

