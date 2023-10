Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Premierul Marcel Ciolacu, presedintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sambata, ca doreste ca in urmatoarele doua saptamani sa fie trecute prin Parlament amendamentele la legea pensiilor speciale, astfel incat sa poata fi rezolvata si Cererea de plata III din PNRR.

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor in urmatoarele doua saptamani de zile, astfel incat sa poata fi inchisa cererea de plata numarul trei aferenta Planului…

- Anunțul premierului Marcel Ciolacu despre plata pensiilor și salariilor. Ce se intampla cu amendamentele la pensiile speciale Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu sunt probleme privind plata salariilor și pensiilor și ca la Ministerul Finantelor este „un buffer” de aproape 12 miliarde de lei. Potrivit…

- Premierul anunța ca discuțiile cu Comisia Europeana pe tema pensiilor speciale este pe final, iar saptamana aceasta se va lua o decizie. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Ploiesti, referindu-se la problema pensiilor speciale, ca nu a fost primit un raspuns oficial de la Comisia Europeana,…

- Premierul Romaniei a precizat ca un ultim draft referitor la pensiile speciale a fost trimis de catre ministerul Justiției catre Comisie in urma cu 48 de ore. Ciolacu susține ca Guvernul așteapta raspunsul pentru a putea face amendamentele și trece proiectul prin Parlament.

- Amendamentele cerute de Comisia Europeana, pentru reforma pensiilor speciale ale romanilor care ar urma sa fie adoptata in Parlament saptamana viitoare, au fost dezvaluite, miercuri, la Antena 3 CNN.