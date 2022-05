Stiri pe aceeasi tema

- Germania trebuie sa fie pregatita in orice moment pentru perturbari majore ale livrarilor de gaze rusesti, a afirmat luni directorul general al companiei energetice E.ON, Leonhard Birnbaum, intr-un interviu acordat publicatiei Frankfurter Allgemeine Zeitung, adaugand ca trebuie actualizate rapid…

- „Trebuie sa ne asteptam in orice moment la oprirea livrarilor. Daca va fi in mai sau in toamna, este aproape irelevant. Pentru a fi pregatiti, trebuie sa adaptam planurile noastre de urgenta la actuala situatie si sa clarificam procesele”, a declarat seful companiei germane.Acesta a sustinut ca actualul…

- Principalele institute economice din Germania si-au revizuit, miercuri, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza impactului razboiului din Ucraina. Economiștii avertizeaza ca o oprire imediata a livrarilor de gaze naturale din Rusia…

- Rusia livreaza de obicei Europei aproximativ 40% din necesarul de gaze al acesteia, dar posibilitatea intreruperii aprovizionarii in urma invaziei Rusiei in Ucraina a crescut in ultima saptamana, tarile G7 respingand cererea Moscovei ca platile sa fie facute in ruble. Comisia Europeana spune ca gazele…

- Russia Today nu va mai difuzat în România, iar site-ul propagandei rusești Sputnik va fi blocat, a anunțat, luni, purtatorul de cuvânt al Guvernului, Dan Carbunaru, transmite digi24.ro. „Sunt o serie de masuri pe care autoritațile române le-au luat în…

- In salva de sancțiuni UE-SUA impotriva Rusiei dupa lansarea ofensivei sale in Ucraina era inclusa excluderea bancilor și companiilor rusești din rețeaua interbancara Swift. Cand colo, operațiunea pare ca se amana „pe moment”. Uniunea Europeana nu ar trebui sa blocheze pentru moment accesul Rusiei la…

- Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele american Joe Biden si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat, luni, ca recunoasterea independentei teritoriilor separatiste din estul Ucrainei de catre Vladimir Putin "nu va ramane fara raspuns", potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului de la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca pina acum nu a vazut niciun semn al reducerii prezenței militare rusești in apropiere de frontierele Ucrainei și cere oficial Moscovei sa retraga atit militarii, cit și armamentul. Pe de alta pate, el spune ca eforturile diplomatice ofera „motive…