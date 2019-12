Stiri pe aceeasi tema

- Francesco Starace, CEO si director general al Enel, a primit premiul Global Leadership pe anul 2019 conferit de Universitatea Berkeley din California, fiind primul italian si primul reprezentant al sectorului energetic care a primit acest premiu prestigios acordat liderilor globali care promoveaza…

- Directorul General ENEL este primul italian și primul reprezentant al sectorului energetic care a primit acest premiu Roma, 15 decembrie 2019 - Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a primit premiul Global Leadership pe anul 2019 conferit de Universitatea Berkeley din California. Domnul…

- „Am luat act de impactul pe care acest lucru l-ar avea asupra conturilor persoanelor decedate”, a anunțat Twitter Support intr-un tweet. „Aceasta a fost o scapare din partea noastra. Nu vom elimina conturile inactive pana cand nu vom crea o noua modalitate prin care oamenii sa memorializeze…

- Compania hi-tech Apple, dotata cu dispozitive iconice cu sigla unui mar muscat, cu sediul in Cupertino, in statul american California, a provocat un urias scandal diplomatic cu ultima sa actualizare de harta. Apple a recunoscut oficial anexarea ilegala a peninsulei Crimeea si arata acum aceasta regiune…

- WhatsApp a depus marti la tribunalul federal din California o plangere penala impotriva supravegherii cibernetice din partea firmei tehnologice israeliene NSO Group, acuzand ca aceasta companie foloseste serviciul de mesagerie pentru a spiona mai mult de 100 de jurnalisti si de

- Robert Redford va fi recompensat cu premiul pentru intreaga cariera la editia a 18-a a Marrakech International Film Festival, anunta Variety potrivit news.roEvenimentul va avea loc intre 29 noiembrie si 7 decembrie. Presedintele juriului va fi actrita Tilda Swinton. Redford, una dintre…

- Problemele cauzate de schimbarile climatice pot fi combatute in prezent, in contextul in care tehnologiile si solutiile sunt acolo, dar este nevoie de dorinta si claritate in gandire pentru a accelera trecerea la o economie sustenabila, a spus directorul general al grupului energetic Enel, Francesco…